В роддоме Заволжья сократили половину коек

В городской больнице Заволжья, где расположен межрайонный перинатальный центр, решено сократить половину коек для рожениц. Из 24 коек будут работать 12 (10 круглосуточных коек для беременных и рожениц и 2 койки для патологии беременности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщили в вышестоящей Городецкой ЦРБ, чьим филиалом является горбольница, сокращение коек в перинатальном центре связано со снижающимся уровнем рождаемости. Так, в 2022 году в Заволжье приняли 433 родов у женщин, в 2023 году – 366 родов, а в прошлом году было 353 роженицы. Поэтому прежнее количество коек просто избыточно, и места в роддоме привели в соответствие с фактической потребностью. «Фактически мы привели койки к уровню средних показателей за 2024 год, в среднем 29 родов в месяц», – пояснили в ЦРБ.

В правительстве Нижегородской области уточнили, что если рождаемость в Городецком округе и соседних муниципалитетах вырастет, то количество коек можно будет быстро восстановить до необходимых значений. Напомним, ранее губернатор Глеб Никитин анонсировал большую программу господдержки рождаемости с 1 июля 2025 года.

В то же время один из врачей больницы Заволжья сообщил, что в результате сокращения коек наполовину медучреждение теряет и часть опытных акушерок. «Мало того, что они увольняются из-за ненадобности, мы опасаемся, что при таких тенденциях роддом в Заволжье может вообще закрыться в следующем году», – посетовал сотрудник горбольницы.

Иван Сергеев