В Новороссийске 50 улиц забетонируют методом «Народная стройка»

Жители города-героя определили список дорог, которые необходимо забетонировать. Об этом сообщает управление транспорта и народного хозяйства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На 2025 год по заявкам жителей районов сформирован перечень из 50 улиц протяженностью 19 км. Для их бетонирования потребуется 18 тыс. кв. м бетона. Заливать улицы новороссийсцам предстоит самим – администрация города-героя только выделяет бетон в рамках проекта «Бетонирование дорог методом «Народная стройка», который действует с 2010 года.

В 2024 году в городе-герое были забетонированы 52 улицы протяженностью 17,2 км. Бетон для работы выделил социальный партнер администрации ОАО «Новоросцемент». Его объем составил 18 тыс. кв. м.

Алена Воробьева