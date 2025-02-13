Хлеб и Ленин
Финляндскому вокзалу — 155 лет
13 февраля 1870 года начал работать один из старейших вокзалов в Петербурге — Финляндский. Построенный как часть дороги, спасающей от голода входящую в Российскую империю Финляндию, вокзал стал важной частью истории России.
1900-е годы. Финляндский вокзал
Фото: pastvu.com / автор неизвестен
Практичный, невзрачный, необходимый
Дорогу из Петербурга в княжество Финляндское, которое было тогда окраиной Российской империи, начали прокладывать в 1862 году. Вокзал должен был появиться на окраине Петербурга — на улице Симбирской, названной в честь родного города человека, чей памятник впоследствии станет визитной карточкой вокзала. Речь о Ленине. Строительство закономерно было поручено архитектору железнодорожного ведомства. По проекту Петра Купинского было возведено одноэтажное каменное здание с двумя двухэтажными павильонами по бокам. Кстати, для 30-летнего Купинского этот проект вокзала был первым, но не единственным. Среди его более поздних работ — Балтийский вокзал в Гатчине, вокзал в Красном селе, здание музея Института инженеров путей сообщения на Садовой улице. Были в его послужном списке и церкви, и доходные дома, и фабрики — здания Невской ниточной мануфактуры на нынешней улице Красного Текстильщика.
Строительству вокзала предшествовала борьба за территорию между Министерством путей сообщения и Военным ведомством. Железнодорожники хотели построить вокзал по обе стороны от Симбирской улицы, ближе к Артиллерийскому училищу и Литейному мосту. За снос строений и огородов они были готовы выплатить компенсацию. Военные долго и упорно сопротивлялись. В итоге точку в споре поставил Александр II — император выбрал прогресс, то есть вокзал. Торжественная церемония открытия вокзала состоялась 13 февраля 1870 года. Чуть позже, 11 сентября 1870 года, началось движение от Петербурга до Рийхимяки. Новая дорога примыкала к существовавшей линии Хельсинки — Хямеенлинна (Гельсингфорс — Тавастгус, как они назывались ранее) на станции Рийхимяки. Это ускорило и удешевило строительство.
Примечательно, что прокладка одной версты Финляндской железной дороги в среднем стоила казне вдвое дешевле версты Николаевской железной дороги, проходившей по ровной местности. В 1875 году русский инженер-изобретатель Федор Пироцкий испытал на этой ветке принцип передачи электроэнергии по рельсам. Для пробы была электрифицирована одна верста, по которой были запущены вагоны на электрической тяге.
Заем у Ротшильдов и спасительная дорога
Строительство в 1870 году Финляндского вокзала и первого участка было необходимо для того, чтобы наладить поставки хлеба в голодающее княжество Финляндское. По удивительному совпадению, именно в то десятилетие, со вступлением на трон Александра II, для Финляндии наступила новая эпоха. Новый государь пожелал проявить себя либералом и предоставить великому княжеству столько суверенитета, сколько оно сможет унести. Снова начал созываться сейм, с 1860 года княжество, где раньше имели хождение русские рубли, стало чеканить собственную монету, марку. Финляндия получила собственные воинские формирования, набиравшиеся из местных рекрутов с финскими офицерами во главе. А в середине 1860-х наступил голод — выдались один за другим несколько неурожайных лет. Дожди и холода привели к падению урожаев. 23 августа 1865 года на большей части Великого княжества неожиданно ударили заморозки, которые побили большую часть еще незрелых зерновых. В начале мая 1866 года на полях Южной Финляндии все еще лежал снег. Весной следующего года положение только ухудшилось: на реках и озерах лед стоял до начала июня. Нехватка продовольствия спровоцировала начало эпидемии брюшного тифа, унесшего жизни 57 тыс. человек. В общей сложности население княжества убыло на одну восьмую часть.
В конце 1867 года власти Великого княжества решили взять «экстренный» заем в Банке Ротшильдов. На эти деньги были начаты закупки продовольствия в Европе, но цена зерна к тому времени сильно повысилась. Когда же продовольствие начало поступать, на первый план вышла проблема коммуникаций. В районы, охваченные голодом, хлеб часто невозможно было доставить в нужном количестве. В срочном порядке были начаты общественные проекты по строительству дорог и портов. Самым крупным из них стало строительство 348-километровой железной дороги Рийхимяки — Санкт-Петербург.
От шикарных дач до финских медведей
Быстро стали развиваться дачные поселки вдоль дороги: Шувалово, Ланская, Парголово. Все это были любимые места отдыха состоятельных петербуржцев.
Старый вокзал на ст. Терийоки (Зеленогорск) построенный в 1870 г. вместе с самой железной дорогой. Был перестроен с ростом движения поездов в 1917 г.
Фото: Железнодорожный музей Финляндии
Поселок Терийоки (Зеленогорск) был самым дорогим курортом Карельского перешейка. После открытия железной дороги и постройки вокзала здесь тоже стали активно появляться дачи. Летом в поселке насчитывалось до 10 тыс. человек, основную массу составляли дворяне, промышленники, купцы, чиновники и столичная интеллигенция. На финском взморье располагались дачи писателя Мережковского и археолога Рериха, профессора Попова и генерала Лебедева. Банкир и промышленник Евгений Картавцев в 1894 году построил здесь дачу для своей жены, романистки Марии Крестовской.
1914 год. Железнодорожный разъезд на пути к Хельсинки
Фото: Железнодорожный музей Финляндии
Но затем по дороге виды красивых дачных домов сменялись одноообразным пейзажем. Отъехав дальше в сторону Риихимяки, путешественник мог увидеть из окна диких животных. Вот что писал в 1892 году Василий Симанский, автор туристического справочника «Куда ехать на дачу?», о железной дороге, спасшей Финляндию от голода: «На пространстве верст девяти от Выборга, дорога прорезывает места, обработанные, представляющие разнообразие видов; но далее тянутся места однообразные и пустынные. Железная дорога идет по местности, поросшей по обе стороны дороги дремучим лесом, без всяких следов гражданственности или хозяйства. При построении дороги рабочим приходилось нередко видеть лосей, объедающих листья с деревьев у самой дороги, или медведя, отдыхающего на дорожной насыпи».
На рубеже XIX и XX веков остро встал вопрос о соединении железнодорожных сетей Финляндии и России. К постройке соединительной ветви Финляндия не слишком стремилась. Причины были отчасти политические, но главное — разница габаритов подвижного состава. Русская сторона настаивала на изменении габаритов и усилении верхнего строения пути финляндских дорог. Соединение было организовано в 1910–1911 годах. Русские легкие паровозы и товарные вагоны малой высоты могли с тех пор свободно передвигаться по всей сети финляндских железных дорог.
Да здравствует социалистическая революция!
1924 год. Группа лиц у броневика, с которого В.И.Ленин на площади перед Финляндским вокзалом произносил речь по приезде из-за границы в апреле 1917 года
Фото: pastvu.com
Интересно, что Финляндская железная дорога до 1917 года кормила финнов еще и с помощью рабочих мест. За редким исключением здесь работали только они.
Вечером 3 апреля 1917 года, вскоре после Февральской революции, толпа солдат и матросов Балтийского флота встречала на перроне Финляндского вокзала Владимира Ленина, вернувшегося из эмиграции в Россию через Германию. Именно там, на вокзальной площади, он обратился к собравшимся с броневика. Вождя новой, еще предстоящей, революции встречали солдаты, матросы и рабочие. Как описывают историки, Ленин и Крупская не рассчитывали на торжественную встречу. Тем более что встречу на вокзале Ленину организовали даже не большевики, а питерские эсеры, выбившие у Керенского солдат, перекрытие дорог и оркестр для встречи. Именно здесь с импровизированной трибуны, которой послужил броневик, прозвучала речь со словами «Да здравствует социалистическая революция!».
Ленин стал символом Финляндского вокзала, в 1924 году после смерти вождя его именем назвали площадь, а еще через два года перед зданием установили знаменитый памятник, который вскоре отметит свое столетие. Позже его перенесли ближе к Неве, а вокруг разбили сквер.
В годы блокады Финляндский вокзал единственным продолжал действовать. Здесь начиналась Дорога жизни. Сюда с Большой земли 7 февраля 1943 года пришел первый поезд с продовольствием. В память об этом на перроне вокзала в 1973 году установили первый из 56 мемориальных километровых столбов, поставленных вдоль железнодорожной ветки Дороги жизни. В послевоенные годы стало очевидно, что здание нуждается в реконструкции, которая длилась целых десять лет. Новое здание Финляндского вокзала, хорошо знакомое сегодняшним петербуржцам, торжественно открыли 4 июня 1960 года.