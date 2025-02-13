Хлеб и Ленин

13 февраля 1870 года начал работать один из старейших вокзалов в Петербурге — Финляндский. Построенный как часть дороги, спасающей от голода входящую в Российскую империю Финляндию, вокзал стал важной частью истории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1900-е годы. Финляндский вокзал

Фото: pastvu.com / автор неизвестен 1900-е годы. Финляндский вокзал

Фото: pastvu.com / автор неизвестен

Практичный, невзрачный, необходимый

Дорогу из Петербурга в княжество Финляндское, которое было тогда окраиной Российской империи, начали прокладывать в 1862 году. Вокзал должен был появиться на окраине Петербурга — на улице Симбирской, названной в честь родного города человека, чей памятник впоследствии станет визитной карточкой вокзала. Речь о Ленине. Строительство закономерно было поручено архитектору железнодорожного ведомства. По проекту Петра Купинского было возведено одноэтажное каменное здание с двумя двухэтажными павильонами по бокам. Кстати, для 30-летнего Купинского этот проект вокзала был первым, но не единственным. Среди его более поздних работ — Балтийский вокзал в Гатчине, вокзал в Красном селе, здание музея Института инженеров путей сообщения на Садовой улице. Были в его послужном списке и церкви, и доходные дома, и фабрики — здания Невской ниточной мануфактуры на нынешней улице Красного Текстильщика.

Строительству вокзала предшествовала борьба за территорию между Министерством путей сообщения и Военным ведомством. Железнодорожники хотели построить вокзал по обе стороны от Симбирской улицы, ближе к Артиллерийскому училищу и Литейному мосту. За снос строений и огородов они были готовы выплатить компенсацию. Военные долго и упорно сопротивлялись. В итоге точку в споре поставил Александр II — император выбрал прогресс, то есть вокзал. Торжественная церемония открытия вокзала состоялась 13 февраля 1870 года. Чуть позже, 11 сентября 1870 года, началось движение от Петербурга до Рийхимяки. Новая дорога примыкала к существовавшей линии Хельсинки — Хямеенлинна (Гельсингфорс — Тавастгус, как они назывались ранее) на станции Рийхимяки. Это ускорило и удешевило строительство.

Примечательно, что прокладка одной версты Финляндской железной дороги в среднем стоила казне вдвое дешевле версты Николаевской железной дороги, проходившей по ровной местности. В 1875 году русский инженер-изобретатель Федор Пироцкий испытал на этой ветке принцип передачи электроэнергии по рельсам. Для пробы была электрифицирована одна верста, по которой были запущены вагоны на электрической тяге.

Заем у Ротшильдов и спасительная дорога

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Строительство в 1870 году Финляндского вокзала и первого участка было необходимо для того, чтобы наладить поставки хлеба в голодающее княжество Финляндское. По удивительному совпадению, именно в то десятилетие, со вступлением на трон Александра II, для Финляндии наступила новая эпоха. Новый государь пожелал проявить себя либералом и предоставить великому княжеству столько суверенитета, сколько оно сможет унести. Снова начал созываться сейм, с 1860 года княжество, где раньше имели хождение русские рубли, стало чеканить собственную монету, марку. Финляндия получила собственные воинские формирования, набиравшиеся из местных рекрутов с финскими офицерами во главе. А в середине 1860-х наступил голод — выдались один за другим несколько неурожайных лет. Дожди и холода привели к падению урожаев. 23 августа 1865 года на большей части Великого княжества неожиданно ударили заморозки, которые побили большую часть еще незрелых зерновых. В начале мая 1866 года на полях Южной Финляндии все еще лежал снег. Весной следующего года положение только ухудшилось: на реках и озерах лед стоял до начала июня. Нехватка продовольствия спровоцировала начало эпидемии брюшного тифа, унесшего жизни 57 тыс. человек. В общей сложности население княжества убыло на одну восьмую часть.

В конце 1867 года власти Великого княжества решили взять «экстренный» заем в Банке Ротшильдов. На эти деньги были начаты закупки продовольствия в Европе, но цена зерна к тому времени сильно повысилась. Когда же продовольствие начало поступать, на первый план вышла проблема коммуникаций. В районы, охваченные голодом, хлеб часто невозможно было доставить в нужном количестве. В срочном порядке были начаты общественные проекты по строительству дорог и портов. Самым крупным из них стало строительство 348-километровой железной дороги Рийхимяки — Санкт-Петербург.

От шикарных дач до финских медведей

Быстро стали развиваться дачные поселки вдоль дороги: Шувалово, Ланская, Парголово. Все это были любимые места отдыха состоятельных петербуржцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старый вокзал на ст. Терийоки (Зеленогорск) построенный в 1870 г. вместе с самой железной дорогой. Был перестроен с ростом движения поездов в 1917 г.

Фото: Железнодорожный музей Финляндии Старый вокзал на ст. Терийоки (Зеленогорск) построенный в 1870 г. вместе с самой железной дорогой. Был перестроен с ростом движения поездов в 1917 г.

Фото: Железнодорожный музей Финляндии

Поселок Терийоки (Зеленогорск) был самым дорогим курортом Карельского перешейка. После открытия железной дороги и постройки вокзала здесь тоже стали активно появляться дачи. Летом в поселке насчитывалось до 10 тыс. человек, основную массу составляли дворяне, промышленники, купцы, чиновники и столичная интеллигенция. На финском взморье располагались дачи писателя Мережковского и археолога Рериха, профессора Попова и генерала Лебедева. Банкир и промышленник Евгений Картавцев в 1894 году построил здесь дачу для своей жены, романистки Марии Крестовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1914 год. Железнодорожный разъезд на пути к Хельсинки

Фото: Железнодорожный музей Финляндии 1914 год. Железнодорожный разъезд на пути к Хельсинки

Фото: Железнодорожный музей Финляндии

Но затем по дороге виды красивых дачных домов сменялись одноообразным пейзажем. Отъехав дальше в сторону Риихимяки, путешественник мог увидеть из окна диких животных. Вот что писал в 1892 году Василий Симанский, автор туристического справочника «Куда ехать на дачу?», о железной дороге, спасшей Финляндию от голода: «На пространстве верст девяти от Выборга, дорога прорезывает места, обработанные, представляющие разнообразие видов; но далее тянутся места однообразные и пустынные. Железная дорога идет по местности, поросшей по обе стороны дороги дремучим лесом, без всяких следов гражданственности или хозяйства. При построении дороги рабочим приходилось нередко видеть лосей, объедающих листья с деревьев у самой дороги, или медведя, отдыхающего на дорожной насыпи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1902 год. Путевой инженер Рудольф Рошир (Rudolf Roschier) во время инспекционной поездки между станциями железной дороги. Охранник пути Давид Яппинен (David Jappinen) размахивает сигнальным флагом Фото: pastvu.com 1900 год. Железнодорожные служащие станции Мустамяки (Яковлево) Фото: pastvu.com Следующая фотография 1 / 2 1902 год. Путевой инженер Рудольф Рошир (Rudolf Roschier) во время инспекционной поездки между станциями железной дороги. Охранник пути Давид Яппинен (David Jappinen) размахивает сигнальным флагом Фото: pastvu.com 1900 год. Железнодорожные служащие станции Мустамяки (Яковлево) Фото: pastvu.com

На рубеже XIX и XX веков остро встал вопрос о соединении железнодорожных сетей Финляндии и России. К постройке соединительной ветви Финляндия не слишком стремилась. Причины были отчасти политические, но главное — разница габаритов подвижного состава. Русская сторона настаивала на изменении габаритов и усилении верхнего строения пути финляндских дорог. Соединение было организовано в 1910–1911 годах. Русские легкие паровозы и товарные вагоны малой высоты могли с тех пор свободно передвигаться по всей сети финляндских железных дорог.

Да здравствует социалистическая революция!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1924 год. Группа лиц у броневика, с которого В.И.Ленин на площади перед Финляндским вокзалом произносил речь по приезде из-за границы в апреле 1917 года

Фото: pastvu.com 1924 год. Группа лиц у броневика, с которого В.И.Ленин на площади перед Финляндским вокзалом произносил речь по приезде из-за границы в апреле 1917 года

Фото: pastvu.com

Интересно, что Финляндская железная дорога до 1917 года кормила финнов еще и с помощью рабочих мест. За редким исключением здесь работали только они.

Вечером 3 апреля 1917 года, вскоре после Февральской революции, толпа солдат и матросов Балтийского флота встречала на перроне Финляндского вокзала Владимира Ленина, вернувшегося из эмиграции в Россию через Германию. Именно там, на вокзальной площади, он обратился к собравшимся с броневика. Вождя новой, еще предстоящей, революции встречали солдаты, матросы и рабочие. Как описывают историки, Ленин и Крупская не рассчитывали на торжественную встречу. Тем более что встречу на вокзале Ленину организовали даже не большевики, а питерские эсеры, выбившие у Керенского солдат, перекрытие дорог и оркестр для встречи. Именно здесь с импровизированной трибуны, которой послужил броневик, прозвучала речь со словами «Да здравствует социалистическая революция!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1927 год. Памятник Ленину на площади перед Финляндским вокзалом Фото: pastvu.com 1945. Работы по перемещению памятника Ленину у Финляндского вокзала Фото: pastvu.com Следующая фотография 1 / 2 1927 год. Памятник Ленину на площади перед Финляндским вокзалом Фото: pastvu.com 1945. Работы по перемещению памятника Ленину у Финляндского вокзала Фото: pastvu.com

Ленин стал символом Финляндского вокзала, в 1924 году после смерти вождя его именем назвали площадь, а еще через два года перед зданием установили знаменитый памятник, который вскоре отметит свое столетие. Позже его перенесли ближе к Неве, а вокруг разбили сквер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 5 марта 1942 года. Эвакуируемые на Финляндском вокзале Фото: pastvu.com / автор неизвестен 7 февраля 1943 года. Прибытие первого поезда после прорыва блокады Ленинграда на Финляндский вокзал Фото: pastvu.com Следующая фотография 1 / 2 5 марта 1942 года. Эвакуируемые на Финляндском вокзале Фото: pastvu.com / автор неизвестен 7 февраля 1943 года. Прибытие первого поезда после прорыва блокады Ленинграда на Финляндский вокзал Фото: pastvu.com

В годы блокады Финляндский вокзал единственным продолжал действовать. Здесь начиналась Дорога жизни. Сюда с Большой земли 7 февраля 1943 года пришел первый поезд с продовольствием. В память об этом на перроне вокзала в 1973 году установили первый из 56 мемориальных километровых столбов, поставленных вдоль железнодорожной ветки Дороги жизни. В послевоенные годы стало очевидно, что здание нуждается в реконструкции, которая длилась целых десять лет. Новое здание Финляндского вокзала, хорошо знакомое сегодняшним петербуржцам, торжественно открыли 4 июня 1960 года.

Анна Кашурина