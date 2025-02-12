Каршеринг укрупняется

ПАО «Каршеринг Руссия», оказывающее услуги под брендом «Делимобиль», в 2024 году нарастило автопарк в Новосибирске на 18%, до 900 автомобилей. Компания отмечает растущий спрос на услуги аренды и намерена продолжить расширение в 2025-м. Основная причина роста интереса водителей к аренде автомобилей — сложная ситуация на авторынке, отмечают эксперты. Из-за увеличения цен на транспортные средства и удорожания кредитов многие вынуждены отказаться от покупки личного автомобиля. Участники отрасли считают, что потребность рынка будет растет в ближайшие годы, а значит и число компаний, предоставляющих эту услугу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На услуги каршеринга в Новосибирске приходится около 3% от общего числа автомобилистов

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ На услуги каршеринга в Новосибирске приходится около 3% от общего числа автомобилистов

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Автопарк каршеринга «Делимобиль» в Новосибирске по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с 2023-м, до 900 автомобилей, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе сервиса. Расширение в прошлом году произошло за счет новых автомобилей Haval Jolion и Mercedes GLC 250. В целом спрос на аренду машин, по оценке сервиса, в регионе вырос на 20% год к году. Таким образом, Новосибирск вошел в число городов, где спрос на услуги каршеринга растет наиболее высокими темпами. Прирост пользовательской базы в этот же период составил 24%. В целом по стране спрос на каршеринг в 2024 году составил 20%, а общее число зарегистрированных пользователей в «Делимобиле» превысило 11 млн.

Почти 85% пользователей каршеринга в Новосибирске — мужчины в возрасте 25–45 лет. В то же время доля женщин среди пользователей каршеринга динамично растет и по итогам 2024 года составила около 15%.

Самыми востребованными машинами каршеринга в Новосибирске в 2024 году в категории «эконом» стали VW Polo и Hyundai Solaris. В категории «комфорт» лидируют Haval Jolion, Nissan Qashqai. В категории «бизнес» новосибирцы чаще всего выбирали BMW 320i и Mercedes E 200.

«Каршеринг Руссия» ожидает, что в 2024 году рост выручки от предоставления услуг каршеринга в регионе окажется на уровне 35% год к году. Этому способствует увеличение количества машин, расширение клиентской базы и масштабирование сервисной инфраструктуры. В 2025 году сервис заявляет о планах продолжить увеличение автопарка в регионе в сопоставимых с прошлым годом цифрах.

В Новосибирске услуги каршеринга оказывают две компании — «Делимобиль» и Cars7. Последняя в 2024 году увеличила автопарк на 30%, до 250 автомобилей. «Сколько бы мы не добавляли автомобилей, они все востребованы. В этом году мы планируем увеличить число машин, пока сложно сказать на сколько — все будет зависеть от экономической ситуации»,— рассказал основатель компании Матвей Демиденко.

Директор автопроката «Двигай» (Новосибирск) Илья Болдырев говорит, что спрос на аренду автомобилей за последний год вырос минимум на треть. Он связывает темпы роста с увеличением цен на транспортные средства и удорожанием кредитов, в связи с чем многие вынуждены отказаться от покупки личного автомобиля. «Предложение сегодня не соответствует спросу в полной мере. В прошлом году мы увеличили автопарк в три раза — до 11 автомобилей. Клиентов стало больше и я думаю, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится»,— отметил он.

На услуги каршеринга в Новосибирске приходится около 3% от общего числа активных пользователей транспорта, считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Наращивание автопарка на 18% также можно объяснить стремлением компании уравновесить оптимизацию загрузки более ранних автомобилей за счет новых, в том числе с точки зрения подогрева интереса населения к более новому модельному ряду. Таким образом, инвестиции в увеличение парка позволяют “Делимобилю” удовлетворять растущий спрос, повышать доступность услуг и, как следствие, увеличивать свою долю на рынке»,— считает аналитик.

Эксперты не исключают, что на фоне увеличения автопарка существующих операторов в Новосибирске возможно появление новых сервисов. Однако тут важным фактором успеха для игроков должно выступать стремление сохранения высокого уровня сервиса и конкурентоспособных тарифов для привлечения и удержания клиентов, подчеркивает Дмитрий Жарский.

Лолита Белова