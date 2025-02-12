Жительницу Самары отправили в колонию за получение пособий на вымышленных детей

В Самаре состоялся суд над 50-летней местной жительницей, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат в крупном и особо крупном размерах. Об этом сегодня сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2015 году женщина обратилась в отдел ЗАГСа, где предоставила ложные сведения о рождении ребенка, оформила и получила свидетельство о рождении.

Затем она обратилась за получением выплат в отделение Фонда пенсионного и социального страхования и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Аналогичные действия она совершила также в 2020 году. Всего мнимая мать получила более 1,9 млн руб. пособий.

Суд назначил женщине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и наложением штрафа в размере 100 тыс. руб. в доход государства.

Алексей Алексеев