Челябинское УФАС России возбудило дело против продавца ночников на Wildberries

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о недобросовестной конкуренции на маркетплейсе Wildberries. Один из продавцов ночных светильников подозревается в копировании упаковки конкурента, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В ведомство обратилась ООО «Иннотрейд» (Москва), которое с 2019 года производит ночники и продает их через маркетплейс под брендом «Amstek». Заявитель указал, что конкурент копирует упаковку его товара. «Иннотрейд» представил заключение патентного поверенного, согласно которому внешние дизайны упаковок ночных светильников ответчика и заявителя являются сходными до степени смешения.

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ч. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, которой не допускается копирование или имитация внешнего вида товара и его упаковки. Заседание комиссии назначено на 12 марта.