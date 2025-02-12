Спрос на услуги дизайнеров на Дону вырос на 60%

В январе 2025 года донские предприниматели стали на 60% чаще обращаться к фрилансерам-дизайнерам, чем в январе прошлого года. К такому результату пришли аналитики сервиса «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии исследователей, это связано с возросшим у компаний и ИП запросом на выделяющийся дизайн.

«Спрос на услуги по созданию инфографики вырос в Ростове-на-Дону более чем в 17 раз год к году. Это связано с развитием малого бизнеса в e-commerce: предприниматели стремятся сделать карточки товаров более привлекательными и информативными», — считает руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

В то же время, выросло и предложение в этой сфере фриланса. В Ростове за год число объявлений об услугах дизайна выросло в 30 раз. При этом, средняя стоимость одной работы дизайнера на Дону составила 350 руб.

Дмитрий Ковалевский