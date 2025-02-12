Кубанский центр поддержки экспорта вошел в топ-10 лучших в России

По итогам 2024 года Центр поддержки экспорта Краснодарского края вошел в десятку лучших в стране. Российский экспортный центр определил регионы, где созданы наиболее благоприятные условия для развития экспорта малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2024 году поддержку центра получили 815 предприятий, что на 60% превышает запланированный объем. Экспортеры Краснодарского края представили свою продукцию на 22 международных выставках, включая мероприятия в Азербайджане, Беларуси, Индии, Казахстане, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистане, Китае и Египте. В рамках этих выставок 106 компаний-экспонентов заключили новые контракты.

Объем поддержанного экспорта составил более 4 млрд руб. Центр провел свыше ста мероприятий, направленных на поддержку экспортеров. В их числе обучающие программы и акселерационные курсы. Специалисты центра оказали около 3 тыс. услуг.

Алина Зорина