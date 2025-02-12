Жога, Куйвашев и Дацюк открыли вторую очередь «Дацюк Арены» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена». В церемонии принял участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Павел Дацюк, а также председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО Следующая фотография 1 / 2 Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Вторая очередь комплекса площадью 9 тыс. кв. м включает трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов, столовую и другие объекты. Артем Жога отметил, что «Дацюк Арена» является хорошей площадкой для оттачивания мастерства хоккеистов и кузницей кадров уральского хоккея.

Строительство велось с использованием призовых средств хоккейной команды «СВ Металл», победившей в финале Ночной хоккейной лиги в 2022 году, а также средств областного и местного бюджетов.

Напомним, строительство второй очереди «Дацюк арены» началось в феврале 2024 года на месте снесенных трибун стадиона «Юность». Новый корпус, где смогут проживать и питаться спортсмены и судьи, был построен в рекордно короткие сроки — за девять месяцев. Разработкой проекта первой и второй очереди занимался девелопер «Форум-групп».

Полина Щуцкая