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Жога, Куйвашев и Дацюк открыли вторую очередь «Дацюк Арены» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена». В церемонии принял участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Павел Дацюк, а также председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев,

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Фото: полпредство УрФО

Фото: полпредство УрФО

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Фото: полпредство УрФО

Фото: полпредство УрФО

Вторая очередь комплекса площадью 9 тыс. кв. м включает трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов, столовую и другие объекты. Артем Жога отметил, что «Дацюк Арена» является хорошей площадкой для оттачивания мастерства хоккеистов и кузницей кадров уральского хоккея.

Строительство велось с использованием призовых средств хоккейной команды «СВ Металл», победившей в финале Ночной хоккейной лиги в 2022 году, а также средств областного и местного бюджетов.

Напомним, строительство второй очереди «Дацюк арены» началось в феврале 2024 года на месте снесенных трибун стадиона «Юность». Новый корпус, где смогут проживать и питаться спортсмены и судьи, был построен в рекордно короткие сроки — за девять месяцев. Разработкой проекта первой и второй очереди занимался девелопер «Форум-групп».

Полина Щуцкая

Фотогалерея

Дацюк вышел на «Арену»

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Ледовое поле для проведения тренировок и соревнований в новом корпусе ледового комплекса &quot;Дацюк Арена&quot;

Ледовое поле для проведения тренировок и соревнований в новом корпусе ледового комплекса "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спортсмены во время тренировки

Спортсмены во время тренировки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочие во время обхода ледовой арены

Рабочие во время обхода ледовой арены

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Медпункт в новом корпусе &quot;Дацюк Арена&quot;

Медпункт в новом корпусе "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка для спортсменов

Раздевалка для спортсменов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вторая очередь ледового комплекса, предназначенного для учебно-тренировочных занятий хоккеистов &quot;Дацюк Арена&quot;

Вторая очередь ледового комплекса, предназначенного для учебно-тренировочных занятий хоккеистов "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комбайн в гараже &quot;Дацюк Арена&quot;

Ледовый комбайн в гараже "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комбайн в гараже &quot;Дацюк Арена&quot;

Ледовый комбайн в гараже "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вторая очередь ледового комплекса, предназначенного для учебно-тренировочных занятий хоккеистов &quot;Дацюк Арена&quot;

Вторая очередь ледового комплекса, предназначенного для учебно-тренировочных занятий хоккеистов "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время заверщения строительных работ

Рабочий во время заверщения строительных работ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Столовая для посетителей &quot;Дацюк Арена&quot;

Столовая для посетителей "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната в гостинице для спортсменов

Комната в гостинице для спортсменов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната отдыха в гостинице для спортсменов

Комната отдыха в гостинице для спортсменов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зал для тренировочных занятий хоккеистов

Зал для тренировочных занятий хоккеистов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Холл второй очереди &quot;Дацюк Арена&quot;

Холл второй очереди "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Ледовое поле для проведения тренировок и соревнований в новом корпусе ледового комплекса "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спортсмены во время тренировки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочие во время обхода ледовой арены

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Медпункт в новом корпусе "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка для спортсменов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вторая очередь ледового комплекса, предназначенного для учебно-тренировочных занятий хоккеистов "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комбайн в гараже "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комбайн в гараже "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вторая очередь ледового комплекса, предназначенного для учебно-тренировочных занятий хоккеистов "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время заверщения строительных работ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Столовая для посетителей "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната в гостинице для спортсменов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната отдыха в гостинице для спортсменов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зал для тренировочных занятий хоккеистов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Холл второй очереди "Дацюк Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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