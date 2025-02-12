В Самаре снесут аварийные дома на площади более 25 тыс. кв. метров

Снос 80 аварийных зданий планируется в разных районах Самары в 2025 году. В настоящее время заканчивается демонтаж дома на улице Самарской, 21А. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В настоящее время подготовлены документы на демонтаж восьми зданий в Ленинском и Кировском районах: ул. Вилоновская, 50 (литера А, А1), ул. Братьев Коростелевых, 168 (литеры Б,Б1,б), и шесть домов в районе улиц Советская, Каховская, Олимпийская»,— говорится в сообщении.

В 2023 и 2024 году в Самаре снесли 117 аварийных зданий. До этого ситуация с нерасселенным аварийным жильем в городе неоднократно попадала в поле зрения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Георгий Портнов