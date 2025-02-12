Летная программа из Перми в Египет продлена до декабря 2025 года

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines туроператора Coral продолжит рейсы из Перми на египетские курорты до декабря 2025 года. Как свидетельствуют данные агрегатора Tourvisor, авиапрограмма из Перми в Шарм-эль-Шейх запланирована до 23 декабря. Стоимость тура на одного человека на десять ночей начинается от 71,2 тыс. руб. Время в пути варьируется от 4 часов 50 минут до 6 часов 45 минут. Первым на это обратило внимание издание Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Кроме этого, до 26 декабря летная программа будет действовать до египетского курорта Хургада. Стоимость тура начинается от 79,2 тыс. руб.