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Пермские бизнесмены стали чаще звонить партнерам в страны Африки

Трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов «Мегафона» в январе 2025 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как свидетельствует аналитика «Мегафона» и экосистемы «Контур», в общей сложности пермские бизнесмены звонили в 125 стран, в том числе в Вануату, Пакистан и Белиз. При этом по общему объему минут лидируют Беларусь (40% от всех международных звонков), Казахстан (12%), ОАЭ (8%), Германия (5%) и Иран (4%).

По данным аналитиков, пермские предприниматели чаще стали связываться с представителями Африки, включая Алжир, Бенин, Замбию, Конго, Либерию, Руанду, Эритрею. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 2,8 млн часов видеозвонков.

Положительную динамику бизнеса региона подтверждает исследование проекта «Контур.Фокус». Эксперты сервиса отметили, что за год количество регистраций в Пермском крае выросло на 1,59%. Активный рост регистраций отмечается в сфере вспомогательных услуг для бизнеса (+437% к году), производства транспортных средств, прицепов и полуприцепов (+100%), производства кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, издания звукозаписей и нот (+106%) и других.

По словам эксперта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антона Яковлева, Пермский край сохраняет привлекательность для европейских инвестиций и инвесторов из ОАЭ. «В последнее время регион стал привлекателен и для инвестиций из Китая, Ирана и Азербайджана. Данные мобильного трафика свидетельствуют о том, что растет экспортная активность местных предприятий»,— отметил господин Яковлев.

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