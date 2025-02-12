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Движение транспорта временно ограничат 23 февраля в Сочи

В Сочи в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля временно изменится схема движения транспорта в районе Завокзального мемориального комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 6:00 до 10:00 специалисты приостановят движение автомобилей на участках, которые примыкают к комплексу. Ограничения затронут улицы Тоннельной от дома №1 до пересечения с улицей Параллельной, а также переулок Севастопольский от дома №9 до улицы Тоннельной.

В указанный период приостановят работу автобусного маршрута №15. В воскресенье, 23 февраля, на маршрутах №24 и №26 отменят остановки на «Улице Титова», «Привокзальной», «Улице Параллельной», «Мемориале», «Улице Севастопольской», «Улице Докучаева» и «По требованию». Вместо этого общественный транспорт будет останавливаться на «Улице Шота Руставели», «Улице Туапсинской» и «Улице Невской».

Подробности о временной схеме движения можно найти на сайте администрации.

Мария Удовик

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