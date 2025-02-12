Магнитогорский суд отправил сержанта в колонию за неявку на службу в ДНР

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал сержанта виновным в неявке на службу (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 25 ноября 2023 года мобилизованный должен был вернуться в воинскую часть в ДНР после отпуска. Однако он продолжил жить в Челябинской области до задержания полицией в октябре прошлого года.

Приговор не вступил в законную силу.