Ярославские приставы остановили 7,5 тыс. производств в отношении участников СВО

В Ярославской области с начала специальной военной операции приостановлено более 7,5 тыс. в отношении должников, проходящих военную службу. Об этом сообщили в областном УФССП.

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Напомним, что согласно законодательству, если должник участвует в СВО, то исполнительное производство в отношении него приостанавливается. Кроме того, Федеральный закон №391-ФЗ предусматривает прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму до 10 млн руб. В этой части ярославские приставы прекратили более 200 исполнительных производств на 14 млн руб.

Алла Чижова