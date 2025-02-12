В Удмуртии протестируют новую систему оплаты труда педагогов

Сахалин, Владимир и Удмуртия вошли в пилотный проект по новой системе оплаты труда педагогов, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Очевидна необходимость внедрения системы учительского роста и отложенного вознаграждения педагогов за успехи их выпускников, стимулирование молодых учителей», — сказала замминистра просвещения РФ Ирина Шварцман.

Новая система оплаты труда заключается в сокращении разницы средних зарплат учителей в разных регионах. Зарплаты педагогов планируют привести к одному уровню в рамках стратегии развития образования.