В Удмуртии протестируют новую систему оплаты труда педагогов
Сахалин, Владимир и Удмуртия вошли в пилотный проект по новой системе оплаты труда педагогов, сообщает ТАСС.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
«Очевидна необходимость внедрения системы учительского роста и отложенного вознаграждения педагогов за успехи их выпускников, стимулирование молодых учителей», — сказала замминистра просвещения РФ Ирина Шварцман.
Новая система оплаты труда заключается в сокращении разницы средних зарплат учителей в разных регионах. Зарплаты педагогов планируют привести к одному уровню в рамках стратегии развития образования.