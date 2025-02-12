ГД может расширить на другие регионы сдачу двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Пилотный проект по сокращению числа экзаменов на ОГЭ будет расширен на регионы, которые смогут «обосновать необходимость участия» в эксперименте, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Принятые сегодня в первом чтении поправки касаются пяти субъектов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Господин Володин заявил, что получает много обращений и от других субъектов.

«Не исключено, что этот список будет расширен. И те регионы, которые обоснуют необходимость своего участия и будут подготовлены к пилотному проекту, к участию в нем, конечно, мы рассмотрим на предмет включения, расширения этого списка»,— сказал Вячеслав Володин во время парламентского заседания.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму 17 января группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). Инициатива предлагает в качестве эксперимента в 2025 году разрешить выпускникам девятых классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей и Северной Осетии сдавать ОГЭ только по двум предметам, если они планируют поступать на программы среднего профессионального образования. Учащимся, желающим продолжить обучение в десятом классе, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

О законопроекте — в материале «Ъ» «СПОкойствие, только спокойствие».

Полина Мотызлевская