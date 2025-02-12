Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГД может расширить на другие регионы сдачу двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Пилотный проект по сокращению числа экзаменов на ОГЭ будет расширен на регионы, которые смогут «обосновать необходимость участия» в эксперименте, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Принятые сегодня в первом чтении поправки касаются пяти субъектов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Господин Володин заявил, что получает много обращений и от других субъектов.

«Не исключено, что этот список будет расширен. И те регионы, которые обоснуют необходимость своего участия и будут подготовлены к пилотному проекту, к участию в нем, конечно, мы рассмотрим на предмет включения, расширения этого списка»,— сказал Вячеслав Володин во время парламентского заседания.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму 17 января группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). Инициатива предлагает в качестве эксперимента в 2025 году разрешить выпускникам девятых классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей и Северной Осетии сдавать ОГЭ только по двум предметам, если они планируют поступать на программы среднего профессионального образования. Учащимся, желающим продолжить обучение в десятом классе, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

О законопроекте — в материале «Ъ» «СПОкойствие, только спокойствие».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...