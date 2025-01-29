Жилинспекция Татарстана обвинила УК «Уютный дом» в попытке обмана инспектора

Госжилинспекция Татарстана сообщила, что управляющая компания «Уютный дом» пыталась обмануть инспектора. Представители компании прислали фотографию с якобы исправленным нарушением в доме на ул. Гаврилова, 2. В пресс-службе жилинспекции заявили, что место на фотографии отличается от того, в котором выявили нарушение.

«Слева фото сделано инспектором, здесь конденсат и провода над дверью. Справа — фотографию прислала УК. Как считаете, это одно и то же помещение? Управляющая компания уверена, что ей удастся убедить в этом инспектора», — говорится в сообщении Госжилинспекции Татарстана.

По информации пресс-службы ведомства, инспекторы теперь больше склоняются к дисквалификации руководителя УК.

Ранее Госжилинспекция Татарстана назвала дом № 2 на ул. Гаврилова самым показательным в плане нарушений. В ходе проверки инспекторы выявили 12 нарушений.

Диана Соловьёва