В Самаре транспорт пустили в объезд из-за ремонтных работ на улице Георгия Димитрова

В среду, 12 февраля, изменена схема движения автобусов №61 в Самаре. Об этом сообщает ООО «СамараАвтоГаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

В частности, автобусы маршрута следуют в сторону остановки на улице Ташкентской по улицам Георгия Димитрова, Демократической, проспекту Кирова, улице Молодежной и далее по своему маршруту.

Маршрут транспорта изменен из-за ремонтных работ на улице Георгия Димитрова. Речь идет об участке между улицей Тополей и Молодежной в сторону Московского шоссе.

Георгий Портнов