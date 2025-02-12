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В Самаре транспорт пустили в объезд из-за ремонтных работ на улице Георгия Димитрова

В среду, 12 февраля, изменена схема движения автобусов №61 в Самаре. Об этом сообщает ООО «СамараАвтоГаз».

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

В частности, автобусы маршрута следуют в сторону остановки на улице Ташкентской по улицам Георгия Димитрова, Демократической, проспекту Кирова, улице Молодежной и далее по своему маршруту.

Маршрут транспорта изменен из-за ремонтных работ на улице Георгия Димитрова. Речь идет об участке между улицей Тополей и Молодежной в сторону Московского шоссе.

Георгий Портнов

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