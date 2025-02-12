Гимнастка из Новороссийска завоевала «серебро» на Чемпионате ЮФО и СКФО

Мария Тюленева из спортивной школы «Олимпиец» города-героя в составе сборной Краснодарского края завоевала серебряную медаль в командном зачёте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Чемпионат Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа по художественной гимнастике проходил в Сочи в рамках реализации федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта». Спортсменка из Новороссийска завоевала серебряную медаль в командном зачете индивидуального многоборья.

«Мария показала невероятную стойкость и мастерство. Ее успех – это результат упорной работы и стремления к совершенству. Я горжусь ее достижениями и уверена, что впереди у нее еще много побед»,— рассказала тренер спортсменки Ирина Садлаева.

В соревнованиях приняли участие 430 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации. Участники состязались как в индивидуальной программе, так и в составе 60 команд групповых упражнений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о победе спортсмена из города-героя на Первенстве края по боксу. Давид Егоян завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

Алена Воробьева