Бронзовую медаль на Первенства края по боксу завоевал спортсмен из Новороссийска
Давид Егоян привез в Новороссийск бронзовую награду с Первенства Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Турнир проходил в Туапсе с 1 по 9 февраля. Город-герой Новороссийск представляли воспитанники спортивной школы «Олимпиец». Среди них отличился Давид Егоян. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.
«Давид показал себя настоящим бойцом. Его упорство и трудолюбие заслуживают уважения. Я горжусь его достижениями и уверен, что впереди у него еще много побед»,— отметил тренер спортсмена Леонид Фадеев.
Турнир памяти президента федерации бокса Артура Подольского в Краснодарском крае стал частью федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта». В соревнованиях приняли участие 202 спортсмена из 35 муниципальных образований.