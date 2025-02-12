Телескоп «Евклид» нашел идеальное кольцо Эйнштейна
Европейская космическая обсерватория «Евклид» сумела на расстоянии 590 млн световых лет от Млечного Пути зафиксировать редкое явление, называемое кольцом Эйнштейна. Это эффект, при котором массивный объект искривляет и увеличивает свет далекой галактики.
Фото: NASA
Обычно такие кольца создаются целыми скоплениями галактик, но в этот раз этот эффект вызвала одна-единственная галактика — NGC 6505, известная с 1884 года. Оказалось, что она стала линзой, увеличившей свет ранее неизвестной далекой галактики, находящейся в 4,42 млрд световых лет от нас.
Ученые рассчитывают с помощью телескопа «Евклид» найти до 100 тыс. таких гравитационных линз, чтобы лучше понять Вселенную. Кроме того, обсерватория поможет изучить темную материю и энергию.