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В мэрии Соликамска сменится куратор культуры

Начальник управления культуры Соликамска Ольга Ершова в ближайшее время покинет пост, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к муниципалитету. «Не выдержала темпа, решила отдохнуть»,— пояснил собеседник.

Ольга Ершова

Ольга Ершова

Фото: страница управления культуры администрации Соликамского округа в соцсети

Ольга Ершова

Фото: страница управления культуры администрации Соликамского округа в соцсети

Исполняющей обязанности начальника станет замруководителя ведомства Надежда Осипова. В перспективе она может возглавить управление культуры. Госпожа Ершова возглавляла управление с 2021 года, до этого работала замначальника этого ведомства.

Кадровые перестановки в мэрии Соликамска начались прошлым летом, после смены городской власти. Тогда пост главы муниципалитета занял Александр Русанов, бывший глава Ленинского района Перми.

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