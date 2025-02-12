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Задержана группа похитителей автомобильных зеркал в Ярославской области

Полиция задержала четверых человек, которые обвиняются в похищении автомобильных зеркал в Ярославской, Костромской и Нижегородской областях. Об этом сообщает «МВД. Медиа».

Фото: МВД. Медиа

Фото: МВД. Медиа

Обвиняемые приехали из Екатеринбурга. Как установила полиция, в Нижнем Новгороде они сняли квартиру и на протяжении двух дней демонтировали зеркала заднего вида с автомобилей бизнес-класса, припаркованных во дворах. Похитителей задержали, позже была установлена их причастность к аналогичным хищениям в Ярославской и Костромской областях.

«В настоящее время установлена причастность участников группы к хищению 30 автомобильных зеркал, а сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 3 млн руб.»,— говорится в сообщении «МВД. Медиа».

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», фигуранты дела арестованы.

Алла Чижова

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