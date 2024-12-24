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В Чувашии освободили от должности первого замминистра промышленности

Николая Кадеева освободили от должности первого заместителя министра промышленности и энергетики Чувашии. Соответствующее распоряжение появилось на сайте нормативных правовых актов республики.

Документ сегодня подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии.

Николая Кадеева назначили первым заместителем министра промышленности и энергетики республики в ноябре 2024 года. Он занимал должность больше месяца. До назначения на должность Николай Кадеев был заместителем генерального директора компании «ФК-Реактор».

По данным Rusprofile, фирма с уставным капиталом в 10 тыс. руб. зарегистрирована в Чебоксарах. В 2023 году выручка организации составила 1 млн руб., а прибыль — 119 тыс. руб.

Диана Соловьёва

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