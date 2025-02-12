Курганский «Синтез» запустил линию по производству жизненно важных препаратов

На фармацевтическом заводе «Синтез» (входит в холдинг «Биннофарм Групп») в Кургане ввели в строй производственную линию для выпуска инфузионных растворов на водной основе. Ее мощность составляет до 7 млн флаконов в год. Продукция, которая будет производиться, включена в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. На этой линии будут выпускать в том числе инъекционные антимикробные, жаропонижающие и местноанестезирующие препараты. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года рассказал корпоративный директор по производственной деятельности «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

В декабре 2024 года «Синтез» успешно прошел плановую проверку министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подтвердив соответствие лицензионным требованиям и получив разрешение на расширение производственных мощностей. Новый производственный участок оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, а общий объем инвестиций составил 250 млн рублей. Сейчас проходят тестовые испытания и обучение персонала. Серийное производство и поставка препаратов в аптечные сети стартуют после их регистрации весной 2025 года.

С 2020 года объем инвестиций в развитие «Синтеза» достиг 5 млрд рублей. Среди завершенных проектов — модернизация цехов, открытие инструментально-ремонтного цеха, строительство мультитемпературного склада площадью более 16 тыс. кв. м, запуск спиртохранилища и прачечного комплекса.

В 2024 году «Синтез» выпустил более 262 млн упаковок лекарственных средств, среди которых антибактериальные, кардиологические и противовоспалительные препараты. Помимо этого, был установлен рекорд по производству антибиотиков — выпущено более 160 млн флаконов порошка для приготовления растворов и суспензий. Продукция завода представлена в 14 странах ближнего зарубежья, при этом экспортная доля в 2024 году достигла 49% от общего объема производства — порядка 130 млн упаковок.

В 2025 году завод «Синтез» намерен продолжать наращивать производственные мощности. Планируется подать две новые заявки на расширение производства, что позволит усилить позиции компании на внутреннем и внешнем рынках.