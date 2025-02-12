Кремль: Путин все еще открыт для мирных переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной, эта позиция не изменилась, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер не заинтересован в достижении мира.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков говорил, что украинский президент не должен участвовать в переговорах о мире, поскольку срок его полномочий истек. Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно». Тем временем президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в вопросе урегулирования конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».

Лусине Баласян