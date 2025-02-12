Власти Швейцарии выделят $1,65 млрд на восстановление Украины до 2028 года

Правительство Швейцарии направит 1,5 млрд швейцарских франков ($1,65 млрд) на восстановление Украины в период с 2025 по 2028 год. Об этом говорится в программе правительства по содействию восстановлению Украины на 2025–2028 годы, которую на заседании в среду принял Федеральный совет Швейцарии.

«До 2028 года из бюджета на международное сотрудничество выделено 1,5 млрд швейцарских франков»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Швейцарии.

Утвержденная швейцарским правительством программа представляет собой первый этап долгосрочной стратегии по помощи Украине на 2025–2036 годы. Первый этап предусматривает три ключевых направления, на которые предлагается направить швейцарские средства: восстановление экономики Украины, обеспечение социальных услуг, а также защита гражданского населения и поддержание мира. Ответственным за реализацию планов назначен посол, представитель Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер.

В начале января газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации швейцарского МИДа Николя Бидо сообщала, что Швейцария выразила готовность организовать и принять встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине.

После февраля 2022 года РФ внесла Швейцарию в список «недружественных государств», а глава МИДа Сергей Лавров говорил, что она больше не может считаться нейтральной страной. В МИД России также называли организованный швейцарскими властями Международный саммит по мирному урегулированию конфликта России и Украины, который прошел без участия России, провальным.

О перспективах встречи лидеров США и России — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».

Анастасия Домбицкая