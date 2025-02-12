Полицейские пресекли деятельность группы по продаже порно в Екатеринбурге

Полицейские совместно со следователями при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресекли деятельность трех молодых людей, которые занимались изготовлением порнографических материалов с последующей продажей, сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, житель Екатеринбурга разместил в интернете объявления о вакансии менеджера и нашел таким способом подельников. «Деятельность организатора заключалась в поиске "моделей", готовых за денежное вознаграждение изготавливать порнографический контент. В дальнейшем от имени "моделей" регистрировались аккаунты, и велось общение операторами чатов с иностранными пользователями на темы развратного характера, а также осуществлялась продажа заказанного порнографического материала», — подчеркнул Валерий Горелых.

Другие участники группы подбирали образы для девушек и следили, чтобы они вовремя изготавливали необходимые материалы, они рекламировали аккаунты девушек в различных социальных сетях. Деньги за изготовленные материалы выводились на подконтрольные организатору группы крипто-кошельки. Для осуществления преступной деятельности было арендовано офисное помещение в одном из бизнес-центров Екатеринбурга, а порнографический контент девушки изготавливали самостоятельно в разных регионах России. В качестве «моделей» были привлечены девушки из Воронежа, Белгорода и Челябинска.

Полковник Горелых отметил, что по факту совершенных преступлений возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот в сети интернет порнографических материалов). Санкции статьи предусматривают наказание от трех до шести лет колонии. Дома у фигурантов уголовного дела прошли обыски, была изъята компьютерная техника. В отношении организатора группы Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мария Шараева