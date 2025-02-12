Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полицейские пресекли деятельность группы по продаже порно в Екатеринбурге

Полицейские совместно со следователями при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресекли деятельность трех молодых людей, которые занимались изготовлением порнографических материалов с последующей продажей, сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, житель Екатеринбурга разместил в интернете объявления о вакансии менеджера и нашел таким способом подельников. «Деятельность организатора заключалась в поиске "моделей", готовых за денежное вознаграждение изготавливать порнографический контент. В дальнейшем от имени "моделей" регистрировались аккаунты, и велось общение операторами чатов с иностранными пользователями на темы развратного характера, а также осуществлялась продажа заказанного порнографического материала», — подчеркнул Валерий Горелых.

Другие участники группы подбирали образы для девушек и следили, чтобы они вовремя изготавливали необходимые материалы, они рекламировали аккаунты девушек в различных социальных сетях. Деньги за изготовленные материалы выводились на подконтрольные организатору группы крипто-кошельки. Для осуществления преступной деятельности было арендовано офисное помещение в одном из бизнес-центров Екатеринбурга, а порнографический контент девушки изготавливали самостоятельно в разных регионах России. В качестве «моделей» были привлечены девушки из Воронежа, Белгорода и Челябинска.

Полковник Горелых отметил, что по факту совершенных преступлений возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот в сети интернет порнографических материалов). Санкции статьи предусматривают наказание от трех до шести лет колонии. Дома у фигурантов уголовного дела прошли обыски, была изъята компьютерная техника. В отношении организатора группы Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...