Калининградский «Автотор» откроет дилерский центр в Краснодаре

Калининградский автопроизводитель «Автотор» планирует расширить сеть продаж электромобилей «Амберавто А5», открыв дилерский центр в Краснодаре, Москве и Челябинске. Об этом сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Для реализации в трех городах предприятие в IV квартале 2024 года изготовило партию из 1,1 тыс. электрокаров. Производство «Амберавто А5» стартовало в конце 2023 года с выпуска 200 машин, которые были распределены между таксопарком и частными покупателями Калининградской области.

В 2025 году завод представит обновленную версию электромобиля с расширенным пакетом опций, включающим кожаную отделку салона, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя, электрорегулировку сидений и системы помощи водителю.

«Амберавто А5» оснащен электродвигателем мощностью 160 л. с. и батареей емкостью 60,2 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 520 км. Производитель предоставляет гарантию на тяговую батарею — 8 лет или 150 тыс. км пробега, на остальные узлы — 3 года или 100 тыс. км.

Базовая стоимость электромобиля составляет 3,3 млн руб. С учетом государственной субсидии в 35% (максимум 925 тыс. руб.) при покупке в кредит цена может снизиться до 2,4 млн руб.

По данным «Автостата», в 2024 году в России продали 17,8 тыс. электромобилей, что на 26,4% больше показателя 2023 года. Доля электротранспорта на российском рынке составила 1,1%.

Нурий Бзасежев