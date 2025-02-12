Загрузка авиарейса в Анталью составила 100%

В Перми возобновились чартерные авиарейсы на турецкий курорт Анталья. Первый вылет осуществлен сегодня. Время в пути составит пять часов, тип воздушного судна — Airbus A330.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино

«Рейс Пермь — Анталья пользуется высокой востребованностью у пассажиров. На последнем вылете загрузка составила 100% — все 240 мест в самолете были заняты»,— отметили в пресс-службе аэропорта Большое Савино. Следующий вылет в Анталью запланирован на 23 февраля.

Первые весенние рейсы из Перми в Анталью планируются на 6, 17 и 28 марта.