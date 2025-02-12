В двух районах Казани 28 домов остались без воды из-за аварий на сетях

Из-за аварий на сетях «Водоканала» в 28 домах в двух районах Казани отключили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов.

Воду отключили в Кировском районе Казани по следующим адресам:

ул. Ильича, 19/43, 38А, 40;

ул. Революционная, 39, 41;

ул. Л. Красикова, 5/34, 11, 12, 13, 15;

ул. Ферганская, 7.

Без воды также остался ряд домов Московского района:

ул. Большая Шоссейная, 2, 4, 6;

ул. Восстания, 38/51;

ул. Декабристов, 160, 162, 164/91, 166, 168, 170, 172, 174, 176;

ул. Партизанская, 21, 23, 25, 27.

Уточняется, что список адресов, где отключена вода, может корректироваться. Водоснабжение восстановят после завершения ремонтных работ.

Диана Соловьёва