Россия увеличила выпуск растительных масел почти на 7% за год

Производство растительных масел в России в 2024 году увеличилось на 6,9% по сравнению с годом ранее. Всего в прошлом году российские компании выпустили более 10,4 млн тонн продукции, сообщает Минсельхоз.

В категории подсолнечного масла прирост составил 11,7%, всего было выпущено 8 млн тонн продукции. Также в 2024 году произвели порядка 1,1 млн тонн соевого масла, что на 9,6% больше, чем годом ранее.

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, в прошлом году отраслевые перерабатывающие мощности выросли почти на миллион тонн и превысили отметку в 32 млн тонн в год. Также в России ежегодно расширяются площади для выращивания масличных, добавил господин Мальцев.

Россия является одним из мировых лидеров по экспорту растительных масел, отмечает Минсельхоз. По данным OleoScope, по итогам 2024 года Россия второй раз подряд заняла третье место в мире по объему экспорта этой продукции. Всего в прошлом году РФ экспортировала 7,29 млн тонн масел, что на 8% больше, чем годом ранее.

Высокий мировой спрос способствовал увеличению экспортных цен на российское подсолнечное масло. За месяц в долларовом эквиваленте они прибавили 2–6%, а год к году — более чем 42%. В связи с эти российские компании к концу прошлого года увеличили объем производства масла и поставок за рубеж.

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