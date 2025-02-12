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«Динамо-Ак Барс» продлил контракт с главным тренером на сезон 2025/26

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» и главный тренер Зоран Терзич решили продлить контракт на сезон 2025/26. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Зоран Терзич — сербский волейбольный тренер. Он является наставником волейболисток «Динамо Ак Барс» с 2023 года. Ранее Зоран Терзич также возглавлял женскую сборную России по волейболу.

В декабре 2024 года волейболистки «Динамо-Ак Барс» в восьмой раз стали победителями Кубка России по волейболу.

Диана Соловьёва

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