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ЦБ раскрыл, какую купюру подделывают чаще всего

Банк России назвал купюры номиналом 5 тыс. руб. и 1 тыс. руб. самыми подделываемыми в 2024 году. На них приходится 64% и 27% всех фальшивых российских банкнот и монет, рассказали в ЦБ.

Всего в банковской системе обнаружили порядка 8,2 тыс. фальшивых денежных знаков. Среди них — около 5,2 тыс. поддельных пятитысячных купюр. На втором месте в рейтинге ЦБ (2,2 тыс. штук) — купюры номиналом 1 тыс. руб. На третьем месте (382 штуки) — банкноты номиналом 2 тыс. руб. Четвертое и пятое место разделили сторублевые купюры (100 штук) и купюры номиналом 500 руб. (86 штук). При этом меньше всего подделывали десятирублевые банкноты (4 штуки).

На сайте ЦБ также размещена инструкция по проверке подлинности купюры на примере 1 тыс. руб. Так, подлинный экземпляр имеет конкретную эмблему, которая при изменении угла обзора должна менять цвет. Рельефные штрихи по краям эмблемы Банка России должны быть выпуклыми на ощупь. В серийном номере банкноты используются цифры разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются вправо.

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