Дональд Трамп перешел к взяткам

Дональд Трамп разрешил американскому бизнесу давать взятки. Глава Белого дома подписал указ, который на 180 дней заморозил закон о коррупции за рубежом. Он, в частности, запрещал компаниям из США подкупать чиновников и политиков в других странах. Президент Соединенных Штатов считает, что документ полувековой давности вредит американскому бизнесу, снижает его конкурентоспособность и подрывает интересы США. Теперь закон о коррупции должен пересмотреть генпрокурор и предложить новые «разумные положения». Что на деле означает заморозка этой нормы? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Закон о коррупции за рубежом был принят в 1977 году при Джимми Картере. Тогда выяснилось, что ряд крупных компаний подкупали иностранных чиновников. В ответ американские власти создали документ, который регулирует предоставление любого вида благ официальным лицам других стран. Дональд Трамп еще во время первого срока называл FCPA «ужасным законом» и хотел отменить. Подписывая указ, он признал, что для него это «антиреклама, ведь у документа такое милое название», но на деле закон «просто катастрофа».

Президент США Дональд Трамп: «На практике, если американец приезжает в другую страну и начинает легально вести там бизнес, это почти гарантированно приведет к обвинению в коррупции. Мы можем работать с Китаем, с Россией, с кем угодно и при этом нормально жить. Но когда вы имеете дело с Америкой, приезжает ФБР вместо расследований убийств и смертей на улицах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Никто не хочет иметь дела с нами, потому что каждый раз, поднимая трубку, люди чувствуют, что им грозит тюрьма».

FCPA предусматривает наказание не только за сам факт взятки, но и за ее планирование и предложение. Максимальные санкции — 15 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. За 2025 год Минюст возбудил и передал в суды 26 таких дел, еще 31 находилось на рассмотрении. Теперь все они будут заморожены на 180 дней. А после расследования генпрокурора, Белому дому предпишут либо отменить FCPA, либо продлить его заморозку.

Юрист-международник, управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин считает решение спорным и довольно циничным: «Российские компании должны были соблюдать американские антикоррупционные правила в отсутствие аналогичных российских. А теперь американских не будет. На российский рынок это точно окажет какое-то влияние. Конечно, Америка где-то и злоупотребляла интерпретацией закона. Они по сути присвоили себя право всех и каждого привлекать за коррупционные проявления. Он, можно сказать, был "резиновым", этот закон. Но, с другой стороны, он дисциплинировал».

Заморозку активно обсуждают индийские СМИ — при Байдене FCPA задействовали против миллиардера и промышленника Гаутамы Адани, обвинив его в мошенничестве и взятках. Президентство республиканца станет ключевым фактором в определении исхода этого дела, пишет Financial Times. Кроме того, новый указ принят аккурат перед визитом премьера Моди в США, указал экономист Сунил Субраманиам в эфире ET Now: «По сути, они больше не будут пытаться быть моральным камертоном. Старый закон был драконовским. Например, мы собираемся пригласить американские компании открыть производство в Индии. Раньше, если бы нанятые ими стройподрядчики брали взятки при строительстве, по закону FCPA отвечал бы директор компании. Отмена закона — большой плюс для индийского рынка точно. Это позволит привлечь американские инвестиции. Освободят ли местные компании от соблюдения нового закона? Скорее нет. Но давайте подождем, когда его примут».

Фигурантами расследований в рамках FCPA в разные годы были фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb, розничный гигант Walmart и производитель одежды Ralph Lauren. А в 2012-м выяснилось, что Pfizer платила госслужащим из России, Казахстана и других стран. Хотя этот закон в основном о взятках, тут есть еще несколько любопытных аспектов, говорит доктор экономических наук, профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Закон неоднократно применялся к компаниям из третьих стран, из Китая и Индии, которые нарушали американское законодательство, в том числе санкционное. С другой стороны, был знаменитый случай: компания Daimler-Benz была обвинена в даче взяток чиновникам в Китае и в России. У Daimler-Benz тогда еще не было производственных мощностей в США, Министерство юстиции заявило: ваши акции торгуются на американских площадках, поэтому вы юридически под американским законодательством».

Заморозка FCPA уже вызвала большой энтузиазм у бизнес-сообщества. «Теперь компании нас захотят»,— цитирует одного из бизнесменов Bloomberg.

Екатерина Вихарева