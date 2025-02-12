Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дональд Трамп перешел к взяткам

и заморозил закон о коррупции за рубежом

Дональд Трамп разрешил американскому бизнесу давать взятки. Глава Белого дома подписал указ, который на 180 дней заморозил закон о коррупции за рубежом. Он, в частности, запрещал компаниям из США подкупать чиновников и политиков в других странах. Президент Соединенных Штатов считает, что документ полувековой давности вредит американскому бизнесу, снижает его конкурентоспособность и подрывает интересы США. Теперь закон о коррупции должен пересмотреть генпрокурор и предложить новые «разумные положения». Что на деле означает заморозка этой нормы? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Закон о коррупции за рубежом был принят в 1977 году при Джимми Картере. Тогда выяснилось, что ряд крупных компаний подкупали иностранных чиновников. В ответ американские власти создали документ, который регулирует предоставление любого вида благ официальным лицам других стран. Дональд Трамп еще во время первого срока называл FCPA «ужасным законом» и хотел отменить. Подписывая указ, он признал, что для него это «антиреклама, ведь у документа такое милое название», но на деле закон «просто катастрофа».

Президент США Дональд Трамп:

«На практике, если американец приезжает в другую страну и начинает легально вести там бизнес, это почти гарантированно приведет к обвинению в коррупции. Мы можем работать с Китаем, с Россией, с кем угодно и при этом нормально жить. Но когда вы имеете дело с Америкой, приезжает ФБР вместо расследований убийств и смертей на улицах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Никто не хочет иметь дела с нами, потому что каждый раз, поднимая трубку, люди чувствуют, что им грозит тюрьма».

FCPA предусматривает наказание не только за сам факт взятки, но и за ее планирование и предложение. Максимальные санкции — 15 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. За 2025 год Минюст возбудил и передал в суды 26 таких дел, еще 31 находилось на рассмотрении. Теперь все они будут заморожены на 180 дней. А после расследования генпрокурора, Белому дому предпишут либо отменить FCPA, либо продлить его заморозку.

Трампу чужого надо

Юрист-международник, управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин считает решение спорным и довольно циничным: «Российские компании должны были соблюдать американские антикоррупционные правила в отсутствие аналогичных российских. А теперь американских не будет. На российский рынок это точно окажет какое-то влияние. Конечно, Америка где-то и злоупотребляла интерпретацией закона. Они по сути присвоили себя право всех и каждого привлекать за коррупционные проявления. Он, можно сказать, был "резиновым", этот закон. Но, с другой стороны, он дисциплинировал».

Заморозку активно обсуждают индийские СМИ — при Байдене FCPA задействовали против миллиардера и промышленника Гаутамы Адани, обвинив его в мошенничестве и взятках. Президентство республиканца станет ключевым фактором в определении исхода этого дела, пишет Financial Times. Кроме того, новый указ принят аккурат перед визитом премьера Моди в США, указал экономист Сунил Субраманиам в эфире ET Now: «По сути, они больше не будут пытаться быть моральным камертоном. Старый закон был драконовским. Например, мы собираемся пригласить американские компании открыть производство в Индии. Раньше, если бы нанятые ими стройподрядчики брали взятки при строительстве, по закону FCPA отвечал бы директор компании. Отмена закона — большой плюс для индийского рынка точно. Это позволит привлечь американские инвестиции. Освободят ли местные компании от соблюдения нового закона? Скорее нет. Но давайте подождем, когда его примут».

Трамп берет Газу на себя

Фигурантами расследований в рамках FCPA в разные годы были фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb, розничный гигант Walmart и производитель одежды Ralph Lauren. А в 2012-м выяснилось, что Pfizer платила госслужащим из России, Казахстана и других стран. Хотя этот закон в основном о взятках, тут есть еще несколько любопытных аспектов, говорит доктор экономических наук, профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Закон неоднократно применялся к компаниям из третьих стран, из Китая и Индии, которые нарушали американское законодательство, в том числе санкционное. С другой стороны, был знаменитый случай: компания Daimler-Benz была обвинена в даче взяток чиновникам в Китае и в России. У Daimler-Benz тогда еще не было производственных мощностей в США, Министерство юстиции заявило: ваши акции торгуются на американских площадках, поэтому вы юридически под американским законодательством».

Заморозка FCPA уже вызвала большой энтузиазм у бизнес-сообщества. «Теперь компании нас захотят»,— цитирует одного из бизнесменов Bloomberg.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...