В Медногорске суд приостановил работу ювелирного салона, выдававшего микрозаймы

Ювелирный салон в Медногорске снова уличен в незаконной выдаче потребительских кредитов и займов. В отношении его владельца, местного бизнесмена, возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд приостановил деятельность бизнесмена на 30 суток»,— говорится в сообщении.

Проверка показала, что ювелирный салон предоставлял гражданам краткосрочные займы под залог, в качестве которого выступали ювелирные изделия клиентов. Ценности принимались под проценты.

Фактически ювелирный салон работал как ломбард, хотя у его владельца не было прав заниматься подобной деятельностью: организация не была зарегистрирована соответствующим образом. До этого бизнесмен уже совершал подобное нарушение, и ему был назначен штраф.

Георгий Портнов