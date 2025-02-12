Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Делимобиль»: спрос на каршеринг в Екатеринбурге вырос на 26% за год

В 2024 году в Екатеринбурге на 26% увеличился спрос на каршеринговые автомобили относительно 2023 года. Парк доступных для аренды машин увеличился на 30% в том числе благодаря новым моделям, сообщила каршеринговая компания «Делимобиль».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Екатеринбург вошел в число городов, где спрос на услуги каршеринга растет наиболее высокими темпами: прирост пользовательской базы «Делимобиля» составил почти 11%. Наибольшей популярностью сервис пользуется среди мужчин в возрасте от 26 до 30 и от 36 до 45 лет, составляя 81% от всех пользователей. Однако доля женщин также растет — по итогам года она достигла более 19%. Особенно востребованными стали длительные поездки на каршеринге продолжительностью свыше одного дня, их количество увеличилось на 48%: эти поездки часто включали путешествия в города других регионов — некоторые уральцы ездили в отпуск в сторону Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и южных городов.

Автопарк «Делимобиля» в Екатеринбурге представлен 13 моделями — он расширяется как за счет популярных китайских брендов, так и привычных европейских марок, в том числе уникальными моделями вроде Mini Cooper 5D, Mercedes GLC 250 и Sollers Atlant Long. У екатеринбуржцев были наиболее востребованы машины VW Polo и Kia Rio X-Line в эконом-классе, Haval Jolion и Kia Sportage в комфорт-классе, а в категории бизнес-класса жителя города чаще всего арендовали Mercedes GLC 250 и Mercedes E200.

Напомним, в сентябре каршеринг-сервисы «Ситидрайв» и «Яндекс.Драйв» запустили аренду собственных автомобилей в Екатеринбурге. По мнению экспертов, увеличение числа каршеринг-сервисов в городе должно привести к росту качества оказываемых компаниями услуг, однако это не повлияет на высокий спрос на такси.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...