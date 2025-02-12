«Делимобиль»: спрос на каршеринг в Екатеринбурге вырос на 26% за год

В 2024 году в Екатеринбурге на 26% увеличился спрос на каршеринговые автомобили относительно 2023 года. Парк доступных для аренды машин увеличился на 30% в том числе благодаря новым моделям, сообщила каршеринговая компания «Делимобиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Екатеринбург вошел в число городов, где спрос на услуги каршеринга растет наиболее высокими темпами: прирост пользовательской базы «Делимобиля» составил почти 11%. Наибольшей популярностью сервис пользуется среди мужчин в возрасте от 26 до 30 и от 36 до 45 лет, составляя 81% от всех пользователей. Однако доля женщин также растет — по итогам года она достигла более 19%. Особенно востребованными стали длительные поездки на каршеринге продолжительностью свыше одного дня, их количество увеличилось на 48%: эти поездки часто включали путешествия в города других регионов — некоторые уральцы ездили в отпуск в сторону Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и южных городов.

Автопарк «Делимобиля» в Екатеринбурге представлен 13 моделями — он расширяется как за счет популярных китайских брендов, так и привычных европейских марок, в том числе уникальными моделями вроде Mini Cooper 5D, Mercedes GLC 250 и Sollers Atlant Long. У екатеринбуржцев были наиболее востребованы машины VW Polo и Kia Rio X-Line в эконом-классе, Haval Jolion и Kia Sportage в комфорт-классе, а в категории бизнес-класса жителя города чаще всего арендовали Mercedes GLC 250 и Mercedes E200.

Напомним, в сентябре каршеринг-сервисы «Ситидрайв» и «Яндекс.Драйв» запустили аренду собственных автомобилей в Екатеринбурге. По мнению экспертов, увеличение числа каршеринг-сервисов в городе должно привести к росту качества оказываемых компаниями услуг, однако это не повлияет на высокий спрос на такси.

Ирина Пичурина