КС указал на особый статус военнослужащих в отношениях с государством

Конституционный суд (КС) запретил препятствовать постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях военнослужащих, ранее обеспеченных помещением в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан.

Такое решение суд вынес по жалобам двух заявителей: жительница Ростовской области Юлия Митрофанова ранее получила квартиру как вдова погибшего военного, а подполковник Иван Рыбаков отказался в пользу дочери от участия в приватизации квартиры, предоставленной его жене на время работы в государственном унитарном предприятии в Новоуральске. Оба претендовали на предоставление им жилья по прошествии более 20 лет службы по контракту, но им было отказано со ссылкой на то, что они один раз свое право на него уже реализовали.

КС обратил внимание на противоречивость правил обеспечения военных жильем. В 2019 году в закон о статусе военнослужащих уже была внесена поправка, позволяющая обеспечение военных жильем за счет государства, даже если они уже получали его в качестве членов семьи, однако сделано это было некорректно, а также не нашло отражение в подзаконных нормативных актах. Поэтому КС признал оспариваемые нормы закона о статусе военнослужащих противоречащими Конституции и указал, что обеспечение безопасности государства предопределяет особый статус военнослужащих и обязанности государства по отношению к ним.

Анастасия Корня