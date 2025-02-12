BHP Group меняет руководство

Крупнейшая в мире публичная горнодобывающая компания BHP Group объявила, что новым председателем совета директоров станет Росс Макьюэн. Нынешний глава совета директоров Кен Маккензи покинет этот пост 31 марта 2025 года.

Кен Маккензи вошел в совет директоров BHP в 2016 году и с 2017 года возглавлял его. За время его руководства BHP смогла вернуть доверие инвесторов, несколько подорванное годами работы предыдущего председателя Джека Нассера, а также отделила от ключевых активов нефтегазовый портфель. Кроме того, BHP при Кене Маккензи выдвинула предложение о покупке Anglo American за $49 млрд, воспринятое неоднозначно в индустрии.

Новый председатель BHP Росс Макьюэн в течение пяти лет возглавлял National Australia Bank, второй по величине банк страны. В совет директоров BHP в качестве неисполнительного директора господин Макьюэн вошел в апреле 2024 года. На новом посту в BHP Россу Макьюэну, как отмечает Reuters, предстоит решить вопрос с покупкой Anglo American или окончательным отказом от этих планов. Кроме того, ему необходимо будет заняться поиском кандидатуры нового генерального директора на смену действующему Майку Генри. Срок пребывания на этой должности в BHP ограничивается шестью годами, а господин Генри занимает ее пятый год. Акции BHP в Австралии растут на новостях о смене председателя совета директоров на 0,05%. С начала года они прибавили 0,45%.

Алена Миклашевская