Поврежденные вандалами скамейки и урны вернули в центральный сквер Новороссийска

Глава города-героя обратился к вандалам с просьбой не портить элементы благоустройства в парках. Об этом Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кравченко Фото: Андрей Кравченко

По его словам, поврежденные скамейки и урны восстановили и вернули в центральный сквер города-героя. Дополнительно в любимом месте отдыха горожан и гостей Новороссийска установили новые шезлонги.

«Сквер имени Чайковского, к сожалению, часто подвергается нападкам вандалов. На данный момент разбиты и не подлежат восстановлению две урны, повреждены деревянные покрытия двух лавочек. Бережное отношение к городской инфраструктуре — наша общая ответственность, от которой зависит благополучие любимого города-героя»,— написал Андрей Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что мэр города-героя запретил граффити. Во время аппаратного совещания он дал дополнительное поручение главам районов и КРУ взять на контроль нанесение граффити на улицах Новороссийска.

Алена Воробьева