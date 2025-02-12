Девелопер из Краснодара построит город-курорт на 10 тысяч жителей в Татарстане
Федеральный девелопер «Точно» (штаб-квартира находится в Краснодаре) реализует проект города-курорта «Васильевский остров» площадью 88 га в Зеленодольском районе Татарстана. Макет жилого комплекса был представлен на форуме «Казаныш» в Казани.
Фото: ГК «Точно»
«Татарстан — республика с большим потенциалом, а "Точно" интересно участвовать в развитии перспективных регионов»,— отметил владелец ГК Николай Амосов.
Проект КРТ включает девять кварталов с 64 домами высотой от 6 до 14 этажей. Жилой массив рассчитан на 10 тыс. человек. Треть территории отведена под озеленение и благоустройство. Кроме того, на участке появится социальный кластер площадью 5,6 га со школой на 1,2 тыс. мест, двумя детскими садами по 340 мест, поликлиниками и фитнес-клубом с акватермальным комплексом Balance.
Центральным элементом проекта станет озеро с пляжем, прокатной станцией и ресторанным кластером. Зимой водоем будет функционировать как каток.