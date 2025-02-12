Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль

Росавиация еще на месяц — до 11 марта — продлила ограничения на полеты в Израиль в ночное время, с 01:00 до 07:00 мск. Решение принято с учетом обстановки на Ближнем Востоке, рассказали «РИА Новости» в ведомстве. В прошлый раз ограничения вводили до 11 февраля.

В Росавиации отметили, что решение о рейсах в Израиль с 7:00 до 1:00 мск авиаперевозчикам необходимо принимать с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO). Там изложено руководство по полетам гражданских самолетов вблизи мест военных конфликтов или над ними. Прямые рейсы в Израиль сейчас совершают компании Red Wings и «Азимут».

Первые ограничения на полеты российских авиакомпаний Росавиация ввела в октябре 2024 года после ракетной атаки Ирана на Израиль. Тогда ведомство рекомендовало полностью отказаться от полетов в Израиль, а также в Ирак и Иран. В ноябре запрет смягчили, сохранив его только на шесть часов ночью.

Подробнее о том, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на российские авиакомпании и пассажиров,— в публикации «Ъ» «Воздушная тревожность».