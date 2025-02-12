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Красноярца осудят за поджог дома с пятью людьми

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который пытался поджечь пять человек. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел вечером 2 декабря прошлого года на ул. Бадалыкская. К хозяевам частного дома пришли трое знакомых с ребенком семи лет. «В какой-то момент хозяева дома заметили, что один из гостей похитил их телефон, между ними произошел конфликт — мужчине пришлось покинуть компанию»,— говорится в сообщении.

После инцидента фигурант дела, чтобы отомстить обидчикам поджег веранду дома и скрылся. У пострадавших врачи диагностировали ожоги разной степени тяжести. Дом был полностью уничтожен огнем.

Александра Стрелкова

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