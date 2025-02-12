Чиновник Госстройнадзора из Чистополя получил 4 года за попытку взятки

В Чистополе прокуратура поддержала гособвинение в отношении 49-летнего руководителя территориального органа Госстройнадзора Татарстана. Суд признал его виновным в попытке получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По материалам уголовного дела, 26 октября 2022 года фигурант получил от представителя фирмы взятку в размере 250 тыс. руб. Деньги были получены за помощь в выдаче заключения о соответствии строящейся молочно-товарной фермы проектным требованиям, несмотря на неустраненные нарушения, выявленные ранее сотрудниками территориального органа Инспекции Госстройнадзора Татарстана.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 4 года колонии строгого режима и запрет на занятие должностей в строительной сфере на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Артём Дергунов