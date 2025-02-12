В Ульяновске авария на трубопроводе затронула 33 МКД и три соцобъекта

Авария на теплосети произошла в Ульяновске на улице Отрадной, 79. Она затронула теплоснабжение 33 жилых домов и трех социальных объектов. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин в среду, 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Место повреждения трубопровода диаметром 500 мм было обнаружено в среду в 6:15 (MSK+1). Специалисты приступили к раскопкам и откачке воды, вытекшей из теплоносителя.

По информации Александра Болдакина, в настоящее время «все попавшие в зону отключения дома и соцобъекты в границах улиц Отрадной, Ефремова, Рябикова и Шигаева получают тепло по резервной схеме». На месте работают 12 единиц спецтехники.

Ориентировочные сроки восстановления теплоснабжения по штатной схеме планируется определить после вскрытия лотков теплотрассы. После завершения работ жителям в зоне коммунальной аварии пересчитают плату за отопление и горячую воду.

Георгий Портнов