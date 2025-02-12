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Нижегородский водоканал выделил 216 млн рублей на восстановление благоустройства

АО «Нижегородский водоканал» (находится в собственности Нижнего Новгорода) 12 февраля объявило конкурс на благоустройство после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Благоустройство включает обратную засыпку котлованов, восстановление дорожного покрытия и плодородного слоя почвы. Начальная стоимость контракта составляет 216 млн руб. Итоги закупки подведут 28 марта.

Подрядчику необходимо будет провести работы во всех восьми районах Нижнего Новгорода, а также в Кстовском округе.

Завершить работы по каждому объекту необходимо не позднее двух суток после уведомления заказчика в летний период и не позднее трех суток — в зимний. Договор рассчитан до конца 2025 года.

Галина Шамберина

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