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Житель Ижевска задержан за незаконное изготовление и хранение оружия

В Ижевске задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В доме мужчины был найден револьвер «РГ-22», а в придомовой постройке — самодельное гладкоствольное оружие из металлических труб. Подозреваемый объяснил, что изготовил гладкоствольное оружие самостоятельно, а револьвер нашел в пруду. Разрешения на хранение оружия у него не было.

Изъятое оружие направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр, где установили, что оно пригодно для стрельбы. В отношении местного жителя возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и изготовление оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ и ч.1 ст. 223 УК РФ, до 6 лет лишения свободы).

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