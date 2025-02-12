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По делу о гибели ребенка в стоматологии Красноярска привлекли анестезиолога

В рамках расследования по делу о гибели 7-летнего мальчика в частной стоматологической клинике Красноярска предъявлено обвинение врачу-анестезиологу. Медику вменяется в вину ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и грозит до трех лет лишения свободы, информирует Telegram-канал прокуратуры края.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июне 2024 года 7-летний мальчик со своей мамой приехал в частную стоматологическую клинику Красноярска. Профессиональную чистику зубов ребенку планировалась провести под седацией (медикаментозный сон). Однако после введения наркоза у маленького пациента возникла дыхательная недостаточность. Он скончался.

По факту смерти ребенка завели уголовное дело. В качестве обвиняемого привлекли анестезиолога. «Врач не провел специального предоперационного обследования с применением инструментальных методов для оценки вероятности возникновения трудностей при поддержании проходимости верхних дыхательных путей, в связи с чем не выявил и не установил факт наличия у ребенка патологии трахеи»,— говорится в сообщении управления СКР по Красноярскому краю.

В деле говорится, что из-за индивидуальной реакции организма ребенка на препараты анестезии у него возникла дыхательная недостаточность. При этом анестезиолог не смог оказать экстренную помощь. Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

Илья Николаев

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