Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Через границу из Абхазии пытались провезти 600 пачек контрабандных сигарет

На таможенном посту МАПП «Адлер» сотрудники Краснодарской таможни пресекли попытку ввоза нелегальной табачной продукции. В ходе досмотра внедорожника Jetour Dashing, прибывшего из Абхазии, были обнаружены 600 пачек сигарет без российских акцизных марок, передает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Часть товара находилась в багажнике, остальное — в нише для запасного колеса. Водитель заявил, что приобрел сигареты в Абхазии для личного пользования.

Согласно действующим нормам, физические лица могут ввозить не более 200 сигарет или 250 граммов табака, напомнили в ведомстве.

Груз изъяли. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее таможенники на курорте изъяли у пассажирки из Турции ювелирные изделия на сумму 56 млн руб. Общий вес нелегального груза составил 6,5 кг.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...