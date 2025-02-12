Через границу из Абхазии пытались провезти 600 пачек контрабандных сигарет

На таможенном посту МАПП «Адлер» сотрудники Краснодарской таможни пресекли попытку ввоза нелегальной табачной продукции. В ходе досмотра внедорожника Jetour Dashing, прибывшего из Абхазии, были обнаружены 600 пачек сигарет без российских акцизных марок, передает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Часть товара находилась в багажнике, остальное — в нише для запасного колеса. Водитель заявил, что приобрел сигареты в Абхазии для личного пользования.

Согласно действующим нормам, физические лица могут ввозить не более 200 сигарет или 250 граммов табака, напомнили в ведомстве.

Груз изъяли. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее таможенники на курорте изъяли у пассажирки из Турции ювелирные изделия на сумму 56 млн руб. Общий вес нелегального груза составил 6,5 кг.

Вячеслав Рыжков